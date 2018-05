Dario, morto a 28 anni dopo uno schianto in moto. Il ricordo degli amici

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il motociclismo era la sua grande passione. La sua Suzuki Gsx 750 il suo gioiellino.all'età di 28 anni in uno schianto su via Appia Pignatelli nella serata di martedì. Un siciliano che viveva a, nato a Catania che i suoi amici ricordano per la sua grande vitalità.Solamente due giorni prima aveva vinto una gara e su Facebook aveva postato la foto con la coppa. Era in sella alla sua Suzuki quando si è scontrato per cause ancora da accertare con una Opel Zafira guidata da un uomo di 61 anni, si è regolarmene fermato a prestare soccorso.«Ancora non riusciamo a credere a quanto accaduto a Dario - dicono i suoi amici motociclisti - una persona sincera, trasparente, cordiale, capace di volersi far bene da tutti. Era una bella persona e non mancherà solamente a noi, ma a tutti coloro che hanno avuto la fortuna e la gioia di conoscerlo».