Danilo Valeri, dopo il rapimento corre a 200 all'ora sul Gra: il video pubblicato sui social. E spunta il 'follow' di Chanel Totti

I follower di Danilo Valeri non sono rimasti sorpresi di vederlo sfrecciare a 200 all'ora sul Grande raccordo anulare di Roma, nel video pubblicato sul suo profilo Instagram a Natale. Il ragazzo rapito a Ponte Milvio la notte del 22 dicembre, ha "festeggiato" il ritorno a casa a modo suo. «Buone feste a tutte le persone a cui voglio bene, che sono rimaste con me fino all'ultimo, nel bene e nel male», ha scritto, mentre la sua macchina sfrecciava a velocità proibita e lui inquadrava il contachilometri.

Cosa è successo

Il 20enne di San Basilio, figlio di Maurizio Valeri detto il "sorcio", era stato portato via da alcuni sequestratori mentre si trovava con gli amici al ristorante Moku a Ponte Milvio, per poi essere rilasciato 12 ore dopo. Sul suo profilo social, rimasto pubblico nonostante l'attenzione mediatica, sono stati poi pubblicati alcuni video, tra cui quello della corsa folle sul Raccordo. Video simili ne aveva registrati già in passato, alternando di volta in volta bolidi diversi.

La polizia intanto continua a indagare sul rapimento. Gli inquirenti pensano alla guerra tra clan rivali, che si contendono le aree di spaccio. Tra loro ci sarebbero anche gli uomini legati alla 'ndrina dei Marando, che però si sono dichiarati estranei al rapimento.

L'intreccio con Chanel Totti

Nelle ultime ore è scoppiato anche un piccolo caso social. Tra i suoi follower appare anche Chanel Totti, presente nello stesso locale la sera del rapimento. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha smosso qualche polemica contro la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, già nel mirino degli haters per altre vicende.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 20:07

