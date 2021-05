Daniele Frongia lascia la giunta ed entra nello staff del ministro Dadone

Daniele Frongia, già vicesindaco e assessore allo sport del Campidoglio, lascia il suo ruolo all'interno della giunta capitolina ed entra nello staff del ministro Fabiana Dadone. Il Campidoglio renderà a breve noto il nome del nuovo assessore allo sport. La decisione di Frongia è stata discussa e condivisa con la sindaca Raggi. Il già vicesindaco e assessore all'interno dello staff della ministra Fabiana Dadone si occuperà anche di alcuni progetti legati alla Capitale dovendo occuparsi di Enti Locali.

LE PAROLE DI FRONGIA

«Dopo quasi otto anni di lavoro profuso per lo sport, gli eventi e le politiche giovanili in Campidoglio, quasi tre come consigliere e cinque come assessore, a seguito di un confronto aperto e costruttivo con la Sindaca, proseguirò il mio percorso in un contesto più ampio ma sempre rivolto alle politiche giovanili. Affronto questo nuovo incarico con l'auspicio che la mia esperienza a Roma e le competenze come statistico e informatico in Istat possano contribuire proficuamente al lavoro del Ministro Dadone». Lo afferma Daniele Frongia in una nota. «Ringrazio la Sindaca Raggi per aver reso possibile il mio lavoro a servizio della Capitale: è stato un onore. Lascio il mio incarico avendo definito, di comune accordo, un piano per lo Sport a Roma per i prossimi mesi, con uno specifico atto di indirizzo agli uffici - prosegue Frongia - Ringrazio il mondo sportivo romano e tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni, il mio staff, i colleghi degli uffici capitolini, del Dipartimento Sport, l'ufficio di Scopo Uefa Euro 2020, l'ufficio eventi del Gabinetto, i colleghi e amici della Giunta e dell'Assemblea Capitolina per la collaborazione e l'impegno dimostrati. Ringrazio inoltre il Ministro per la fiducia e l'opportunità che mi ha riservato».

LE PAROLE DELLA SINDACA

«Ringrazio Daniele Frongia per il lavoro svolto in questi anni, un lungo percorso di condivisione e di collaborazione per il bene della nostra città. Resta inalterata la stima reciproca e continueremo a lavorare insieme su diversi obiettivi, come il progetto del Servizio Civile Universale, e su misure ad hoc per i giovani». Così in una nota la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA