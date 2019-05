Daniele De Rossi, altra scritta sul lungomare di Ostia: «18 anni d'amore valgono più di un tricolore»

Venerdì 24 Maggio 2019, 16:09

Domenica sera alle 20.30 andrà in scena purtroppo l'ultimo capitolo della carriera dicon la maglia della Roma: e dopo il murale apparso a Testaccio ieri, e l'altro a Ostia due settimane fa, un'altra scritta in suo onore è stata composta sul lungomare sempre di Ostia, luogo di nascita del capitano giallorosso.«18 anni d'amore valgono più di un tricolore... Grazie Daniè», si legge nella lunga scritta apparsa su un muro della località balneare della Capitale. Nei giorni scorsi alcuni street artist hanno dedicato un pensiero sia per De Rossi che per Totti: oltre ai già citati murales a Testaccio e Ostia, alla scuola Manzoni (nel quartiere in cui è cresciuto Totti) su un muro è stato infatti disegnato un Totti 'santo', con tanto di aureola.