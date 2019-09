Dalla Marina all'Esercito le Forze Armate in parata: ecco Viva l'Italia

Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, simulatori di navi, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi. Un colpo d’occhio strepitoso quello che, la scorsa settimana, ha conquistato i visitatori del più grande evento Interforze all’interno di un parco divertimenti: Cinecittà World. E il 14 e 15 settembre si bissa con il suggestivo ed imponente spiegamento di forze per questo evento decisamente unico in Italia. Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine Italiane, e il corpo dei Vigili del Fuoco, che quest’anno festeggiano gli ottanta anni dalla fondazione, sono assolute protagoniste a Viva L’Italia, manifestazione benefica giunta alla quarta edizione. Al parco divertimenti del Cinema e della TV, sfilano uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Di grande rilievo, come nelle passate edizioni, l’attività benefica, 2 euro per ogni biglietto speciale legato all’evento saranno devoluti a Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate e Forze dell’Ordine. La kermesse ha un tema: “Campioni di vita, campioni di sport”, con il quale si pone l’accento sulle storie di uomini e donne che sono contemporaneamente atleti olimpici e paraolimpici, servitori dello Stato. Numerosi i campioni presenti in queste giornate: la schermitrice, pluricampionessa olimpica e mondiale, Valentina Vezzali, Andrew Howe Olimpionico lunghista e velocista dell’Aeronautica Militare, Giorgio Minisini, Medaglia d’Argento ai Mondiali di Gwangju 2019 nel duo misto di sincro, della Polizia di Stato, Damiano Rosatelli, Medaglia d’Oro nella Scherma alle ultime Universiadi dell’Arma dei Carabinieri, il duo Gianni Landi e Lorenza Borriello di Marina Militare specialisti nel Nuoto per Salvamento, per il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse, il Maestro di Scherma Bruno Scardini, ed in rappresentanza del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa Fabio Marsiliani giocatore di Sitting Volley. Tra gli altri anche l’attrice Emanuela Aureli con la famiglia. Un’occasione unica per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai Corpi che operano sul nostro territorio e nelle missioni internazionali.





ECCO IL PROGRMMA



h. 11.00 Esibizione Fanfara del IV Regimento dei Carabinieri - Cinecittà Show e saluto agli atleti

Gruppo Sportivo Marina Militare: Benetti Andrea (Canottaggio); Antonio Achille Di Caterino (Canoa).



Gruppo Sportivo Carabinieri: Gabriele Bernasconi (Tiro al volo); Cristian Ciccotti (Tiro al Volo).



Gruppo Sportivo paralimpico Difesa: Raffaele di Luca, Marco Menicucci, Massimo Chiappetta.



h. 15.00 Esibizione di Scherma delle atlete del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare presso il Teatro 1

Elisa Vardaro e Valentina De Costanzo



h. 16.00 Esibizione cinofili dei Carabinieri presso la Cinecittà Street

h. 18.15 Esibizione della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso la Cinecittà Street





Domenica 15 settembre:







h. 11.00 Esibizione Farfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma - Cinecittà Show con e saluto agli atleti

Marina Militare: Benetti Andrea (Canottaggio); Antonio Achille Di Caterino (Canoa).



Gruppo Sportivo paralimpico Difesa: Raffaele di Luca, Marco Menicucci, Massimo Chiappetta, Fabio Tomasulo.



h. 15 Esibizione Pentatlon Moderno discipline Scherma e Pistola Gruppo Sportivo Aeronautica Militare presso il Teatro 1

Francesca Gandolfo e Domenico Porreca.



h. 16.00 Esibizione cinofili Carabinieri presso la Cinecittà Street

h. 18.15 Flash Mob per la Vita a cura del CSE Comitato Scientifico



