Dal Luneur Park a Cinecittà World: ecco le riaperture dei parchi divertimento

La Ruota, finalmente, ricomincia a girare e in tutti i sensi: per i romani infatti quella del Luneur non è solo una giostra, è un simbolo. E così dopo il lockdown, che ha chiuso soprattutto i bambini in casa, si riaccendono le luci del divertimento: basta lavarsi le mani, avere la mascherina, farsi controllare la temperatura all’ingresso e prenotare l’entrata visto che gli accessi saranno contingentati. Si parte sabato con il Luneur Park: «Le nostre attrazioni sono tutte all’aperto in un’area da 60mila mq – spiega il direttore marketing, Barbara Iacolina – oltre alla Splash Zone di oltre 2mila. L’obiettivo è far divertire i bambini in sicurezza quindi si è reso necessario organizzare le presenze su due turni, mattutino e pomeridiano, lasciando il tempo agli operatori di sanificare l’area».

Il 19 giugno, invece, riaprirà i battenti Magicland con le sue attrazioni a cui se ne aggiungono due nuove: «La Gattobaleno Time Machine, per un viaggio nella storia, e Cosmo Academy Planetarium con il planetario più grande d’Europa – ha spiegato l’ad Guido Zucchi – poter riaprire il parco significa anche dare la possibilità ad oltre 1000 dipendenti, tra fissi e stagionali, di tornare al lavoro». Il 20 giugno tutti in acqua, invece, a Zoomarine: «Su una superficie di circa 40 ettari – dichiara l’ad Renato Lenzi - il distanziamento sarà naturale. Tutte le piscine e le attrazioni acquatiche saranno accessibili e, come confermato dall’Istituto Superiore di Sanità, rientrano tra i luoghi più sicuri grazie all’azione disinfettante del cloro». Una settimana dopo, il 25 giugno, sarà la volta di Cinecittà World che aprirà la stagione con l’Anteprima del Campionato Italiano Fuochi d’Artificio, dal 26 al 28, e con le Girandole di Michelangelo il 29 e punta sul digitale, per garantire la sicurezza e il distanziamento: «Abbiamo sviluppato una piattaforma tecnologica - dichiara l’Amministratore Delegato, Stefano Cigarini - con cui il cellulare diventa il telecomando della giornata al parco: si possono comprare i biglietti, ordinare il pranzo e farselo servire dove e quando si desidera e saltare le code alle attrazioni». Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 03:45

