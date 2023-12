Dal live in Vaticano a Pausini e Queen: Natale si avvicina a suon di concerti

di Donatella Aragozzini

L'atmosfera natalizia entra nel vivo, negli appuntamenti del weekend. Domani all'Auditorium Conciliazione torna il tradizionale “Concerto di Natale in Vaticano”, che vede quest'anno sul palco, tra gli altri, Al Bano, Riccardo Cocciante, Alex Britti, i Gemelli di Guidonia, il cantautore statunitense Christopher Cross e la star britannica Joss Stone. Grandi classici della tradizione anche all'Elegance Cafè, dove stasera Greg porta un tributo ai grandi crooner come Sinatra, Dean Martin e Nat King Cole, e all'Altrove Teatro Studio, dove domani e sabato si esibisce Le mani avanti, straordinario coro a cappella di circa 30 elementi. La musica dei Queen è invece protagonista del travolgente spettacolo “We will rock you”, fino a domenica al Teatro Olimpico, mentre fino a domani Laura Pausini accende il Palazzo dello Sport e stasera all'Orion di Ciampino è attesa Rose Villain.

Ricca anche l'offerta teatrale, a cominciare dai grandi classici in scena al Teatro Tor Bella Monaca: il capolavoro di Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello” (stasera) e “Mastro Don Gesualdo”, trasposizione dell'omonimo romanzo di Giovanni Verga, diretto e interpretato in dialetto siciliano da Andrea Tidona (fino a domani).

Venerdì 15 Dicembre 2023

