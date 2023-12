Dai monumenti alle strade Acea accende il Giubileo

di Emiliano Pretto

Maggiore illuminazione pubblica nelle strade. 715 attraversamenti pedonali luminosi, e quindi più sicuri, entro il 2024. E poi luci artistiche su alcuni monumenti in periferia, come la rupe della villa di Livia, a Prima Porta, gli acquedotti Claudio e Felice sull’Appia e quello Alessandrino a Centocelle. Sono solo alcune tra le operazioni rese possibile dall'accordo transattivo siglato ieri da Roma Capitale e Acea, un documento che sana ogni tipo di pendenza tra il Campidoglio e la sua società controllata, permettendo quindi di avviare una serie di nuove illuminazioni in città. L’intesa sblocca investimenti pari a 65 milioni, risorse che saranno tutte spese in nuova illuminazione. Nello specifico 10 milioni serviranno a realizzare i 715 attraversamenti pedonali luminosi, previsti per il Giubileo, con tecnologie led di ultima generazione. La fetta più grossa, 40 milioni di euro, sarà utilizzata per il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica che garantiranno più luce in molte strade di Roma, "in particolare in periferia" ha chiarito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ieri nel corso della presentazione del piano.

