Dagli antichi marmi fino all'universo Disney, da Cinzia Ruggeri alla rigenerazione di Roma: le nuove grandi esposizione della Capitale

L’universo disneyano ma anche la realtà romana. L’arte di Francesco Messina, legata alla tradizione figurativa ma anche la videoarte con le sue sperimentazioni. Poi, l’abito come strumento per meditare sulla figura femminile, nella ricerca di Cinzia Ruggeri. Ancora, l’omaggio a Pasolini e molto altro. Tra pittura, fotografia, installazione, la stagione espositiva si arricchisce di nuovi appuntamenti e più spunti di riflessione e indagine.

A Palazzo Barberini, "Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo"

Gli dei dell’Olimpo, già presenti in “Fantasia”, poi celebrati con “Hercules”. La bellezza, costruita ad arte, di principessa in principessa, da Biancaneve a “Cenerentola”, senza dimenticare Aurora da “La Bella Addormentata nel bosco”. E ancora, “Pinocchio”, “Robin Hood”, “La spada nella roccia”, “La Sirenetta”e così via, fino ad arrivare al secondo capitolo della saga di “Frozen”, non trascurando Topolino, Paperino e compagnia. È un viaggio attraverso i decenni nell’immaginario di più generazioni, ognuna con il suo film e personaggio di riferimento, ad essere proposto nella mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, a cura di Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico Fiecconi, che dopo il successo al Mudec di Milano, arriva a Roma, a Palazzo Barberini, dal 15 aprile al 25 settembre.

Obiettivo, come si evince dal titolo, raccontare la magia della “narrazione” Disney, dalla creazione del concept di una storia fino alla creazione dei personaggi, dalla composizione di ambientazioni e scene, con il ricorso a più tecniche, fino allo storytelling. A comporre il percorso, prodotto da 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, sono oltre duecento opere originali provenienti dagli Archivi Disney, da “Biancaneve e i sette nani” fino al più recente “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”, dunque, dalle tecniche tradizionali, a partire dal disegno a mano - a grafite o con matite colorate e pastelli, ma anche carboncini, acquerelli, tempere, acrilici, collages - fino all’animazione digitale. A miti, leggende medievali e folklore, favole e fiabe sono dedicate le sezioni tematiche, in un iter che, mentre illustra il backstage di più capolavori consente di approfondire l’evoluzione di tecniche e “sguardi”. Ad animare la mostra, anche postazioni interattive per mettersi alla prova in più ambiti creativi e provare a costruire un racconto personale. Un “gioco” per appassionati di tutte le età.

A Palazzo Merulana, “Riscatti di Città - Transizioni urbane a Roma”

Palazzo Merulana, dal 15 aprile al 29 maggio, ospita la mostra “Riscatti di città - Transizioni urbane a Roma”, progetto alla sua seconda edizione, ideato per sollecitare dibattito e riflessione, sulla trasformazione e rigenerazione, appunto, dell’Urbe, tra transizioni ecologica, digitale e culturale. «Pochi giorni dopo il successo della prima edizione di Riscatti di città, è scoppiata la pandemia. Così ai problemi che avevamo già esposto si sono sommate nuove criticità e disuguaglianze. - affermano i curatori Nicola Brucoli, Carlo Settimio Battisti e Andrea Fulgenzi - Oggi vogliamo raccontare quei processi che stanno portando Roma verso un nuovo modello di città: più sostenibile, più accessibile e dove le comunità dal basso riattivano costantemente il tessuto urbano». Esposti dati, installazioni, progetti per guardare alla città di domani. E soprattutto ai cambiamenti già in atto.

All’Orto Botanico, il rapporto tra uomo e natura secondo Maurizio Pierfranceschi

Sono ventidue i dipinti, realizzati a cavallo tra il 2018 e il 2022, riuniti nella mostra personale “Maurizio Pierfranceschi. Per l’orto”, dal 15 aprile al 15 maggio nella Serra Espositiva dell’Orto Botanico di Roma. L’esposizione va idealmente a chiudere un viaggio, iniziato quasi quarant’anni fa dall’artista con una riflessione su “L’uomo e l’albero”, dunque sul rapporto tra l’individuo e la natura. Protagonisti delle opere, gli elementi vegetali, concepiti come paesaggi e architetture, tra suggestioni emotive e introspezioni psicologiche. Senza trascurare la tensione spirituale.

Al Macro, “Cinzia says…”, prima antologica su Cinzia Ruggeri

Spazia tra arte, design e moda la ricerca di Cinzia Ruggeri indagata nella mostra “Cinzia says...”, prima grande antologica dedicata all’artista, scomparsa nel 2019, che si tiene al Macro fino al 28 agosto. Al centro della sua riflessione, la figura femminile, in una battaglia, combattuta anche con abiti e accessori, arredi e luci, per ridefinirne l’immagine, abbattendo canoni, stereotipi e, di conseguenza, pregiudizi. Lo spazio museale si trasforma e diventa quasi una monumentale installazione, “ritratto”, forse sarebbe meglio dire “autoritratto”, dell’artista, tra creatività e impegno, immaginario e società. E anche spettacolo: l’artista, infatti, ha realizzato costumi per i Matia Bazar e il titolo dell’esposizione richiama proprio l’incipit di “Elettrochoc” del gruppo.

Nel percorso, una selezione di oltre 150 accessori e capi appartenenti alle collezioni Bloom, Cinzia Ruggeri e Cinzio Ruggeri, restaurati ed esposti per la prima volta dopo l’uscita in passerella negli anni Settanta e Ottanta, a raccontare la sua idea di “bellezza”, nonché a ripercorrere interessanti e fruttuose collaborazioni, come quelle con Studio Alchimia, Occhiomagico e la performer e coreografa Valeria Magli. E non solo. Non mancano, infatti, i progetti ambientali “La leggerezza del peso”, datata 1989, e “La règle du jeu?, realizzata poco prima della sua scomparsa. Accompagna l’esposizione, un programma di eventi e talk.

A Villa Torlonia, “Francesco Messina. Novecento contemporaneo”

È un dialogo tra sguardi e suggestioni a prendere vita nella mostra “Francesco Messina. Novecento contemporaneo”, a cura di Maria Fratelli, Chiara Fabi e Chiara Battezzati, ospitata al Casino dei Principi di Villa Torlonia, fino al 4 settembre. Nell’iter, ottantuno tra bronzi, terrecotte e gessi, provenienti dallo Studio Museo Francesco Messina, sono posti in relazione con i lavori di quindici artisti contemporanei, da Vanni Cuoghi a Nada Pivetta, fino a Dominique Robin. L’intento di questa “conversazione” a distanza è evidenziare la vitalità della ricerca di Messina e anche l’attualità delle sue tematiche, dal ritratto allo studio del corpo femminile, dalla scultura monumentale a quella colorata, vera rivelazione dell’iter espositivo.

Siciliano di nascita, ma milanese di adozione, Messina si ricollega alla tradizione della scultura di figura e ai suoi materiali, senza però farne espressione di nostalgia, ma misura della tensione all’eternità, come conquista artistica. Sospeso tra tradizione e modernità, il lavoro di Messina, nel confronto con le opere di più contemporanei, si conferma così pienamente calato nella sua epoca, ma, in realtà anche al di fuori dei suoi limiti, nella creazione di un’arte senza tempo. Nel percorso, le fusioni dagli originali che, negli anni Trenta, furono selezionate dalla Biennale di Venezia per rappresentare l’Italia nelle mostre all’estero organizzate da Antonio Maraini, come “Bambino al mare”, ma anche i bozzetti per commissioni monumentali, come il Monumento a Pio XII in San Pietro e il Cavallo della RAI. Non mancano due video-interviste del 1973 che mostrano l’artista nel suo Studio Museo.

La grande fotografia giapponese, in mostra al Maxxi

É un’“esplorazione”, anche emotiva, di Tokyo e delle sue trasformazioni, dal dopoguerra ad oggi, la mostra “Tokyo Revisited. Daido Moriyama con Shomei Tomatsu”, a cura di Hou Hanru ed Elena Motisi, che, fino al 16 ottobre al Maxxi, riunisce oltre cinquecento scatti dei due maestri nipponici della fotografia contemporanea, Daido Moriyama, classe 1938, e il suo maestro Shomei Tomatsu, scomparso dieci anni fa. Obiettivo alla mano, i due fotografi documentano la vita della città, come “nomadi”, anzi “cani randagi”, riprendendo il titolo di un’opera di Moriyama, Misawa (Stray dog, 1971), da lui stesso indicata come autoritratto.

«Dalla tragedia della sconfitta bellica alla febbre consumistica che si è rovesciata su un’antica cultura fino all’esplosione della potenza tecnologica, Tokyo è un osservatorio straordinario e unico - commenta Giovanna Melandri, Presidente Fondazione Maxxi - Nelle istantanee di Daido Moriyama e Shomei Tomatsu, realistiche e poetiche nel contempo,Tokyo, città nuda, diviene il simbolo della condizione umana contemporanea». Hou Hanru aggiunge: «Sicuramente, le istantanee di Tomatsu e di Moriyama... sono istantanee nel vero senso della parola. Profondamente radicate nella realtà di Tokyo dal dopoguerra a oggi, sono caotiche e incontrollabili, trasgrediscono consapevolmente e inconsapevolmente l'ordine sociale prestabilito, enfatizzando l'accumulo, la densità, la sovrapposizione delle "cose": esseri umani, animali, piante, oggetti, scene, catturati sempre in situazioni spontanee». Sono dieci i temi della ricerca dei due maestri, approfonditi nel percorso. Si va dalla città come “teatro” della vita dell’uomo, tra suoni e rumori, alle infrastrutture come elemento di trasformazione dello spazio, dai luoghi di divertimento, arte e spettacolo all’introspezione, indagata attraverso una serie di foto di feti. Senza dimenticare l’eros. E ancora, il racconto di sé. In programma, anche talk, dibattiti e proiezioni.

I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini

Oltre 660 marmi policromi di età imperiale , provenienti dalla collezione capitolina e dalla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli, saranno ospitati per i prossimi dieci anni a Palazzo Clementino ai Musei Capitolini, accanto al Medagliere.

I marmi della Fondazione sono stati concessi in comodato gratuito fino al 2032. L’allestimento illustra la ricchezza di marmi anticamente importati a Roma, in un focus su tipologie e provenienze ma anche sull’uso che dei marmi colorati è stato fatto fin dalle origini. Articolato in due sale, il percorso vede, nella prima, 82 frammenti policromi provenienti dalla Fondazione Santarelli, nella seconda, invece, due coppie di campionari, uno del primo ’800 con 422 pezzi, sempre della Fondazione, l’altro, con 288 formelle, della collezione Capitolina, iniziata nella seconda metà dell’800 dalla famiglia Gui. Nella stessa sala anche una testa di Dioniso montata su busto non pertinente femminile. A completare il percorso, un documentario, a cura di Adriano Aymonino e Silvia Davoli, sulla storia dei marmi giunti a Roma anche in relazione all’espansione dell’impero.

L’omaggio di Verlato a Pasolini, alle Terme di Diocleziano

«Più che un poeta, un cineasta o uno scrittore, Pasolini è un corpo che vive nella dimensione del mito, in quanto è riuscito a incarnare un destino non solo tragico ma addirittura universale». Così, Nicola Verlato che nel 2017 a Torpignattara ha realizzato un monumentale intervento pittorico, tributo all’intellettuale, illustra la riflessione che è cuore della mostra “Hostia. Pier Paolo Pasolini”, fino al 12 giugno, al Museo Nazionale Romano, nella sede delle Terme di Diocleziano.

Ideata dall’artista e curata da Lorenzo Canova, l’esposizione vede la partecipazione, tra gli altri, di Vittorio Sgarbi, Umberto Croppi e Miguel Gotor. Prodotto e organizzato da Associazione MetaMorfosi e Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, l’evento rientra nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Pasolini. Tra dipinti, sculture, disegni, piano architettonici, Verlato illustra il suo progetto per la realizzazione di un mausoleo dedicato a Pasolini, nel luogo in cui è stato ucciso a Ostia. «Le opere in mostra - spiega Verlato - narrano la progressiva eliminazione dell'arte dalla vita e l'immensa disperazione che Pasolini esprime nelle sue ultime opere, associando il mondo a un inferno che ha perso ogni occasione di salvezza, perché l’arte, che dava senso alle cose, è stata eliminata». Non manca una selezione di fotografie dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo che ritraggono Pasolini in eventi pubblici tra 1959 e 1968.

Videoarte in mostra a Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d’arte moderna

“Il video rende felici” è il titolo della grande esposizione, a cura di Valentina Valentini, che racconta la videoarte in Italia, fino al 4 settembre, a Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d’Arte Moderna. In mostra, diciannove installazioni e oltre 300 opere, video monocanale, installazioni video, multimediali, interattive, riunite in rassegne dedicate, per un totale di oltre cento artisti e più di ottanta ore di proiezione.

A Palazzo delle Esposizioni, il focus è sulle installazioni dalla fine degli anni Sessanta al XXI secolo, in un’esplorazione anche delle tecnologie elettroniche e digitali. Si va da lavori di Marinella Pirelli, Michele Sambin, Giovanotti Mondani Meccanici a opere di Studio Azzurro, Daniele Puppi, Rosa Barba, Quayola, Donato Piccolo. In programma, anche tredici rassegne fra miscellanee e personali di film d’artista e video monocanale. Alla Galleria d’Arte Moderna, invece, la scena è per installazioni e opere monocanale dai centri di produzione della videoarte attivi in Italia dagli anni ’60. Grande attenzione è dedicata al legame tra videoarte, architettura, design ma anche danza e teatro. Una sezione è dedicata alle sperimentazioni televisive.

