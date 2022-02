Dad e quarantene, caos scuola a Roma. I presidi: «Travolti dalla giungla di norme»

Aule affollate: da ieri sono rientrati in classe circa 65mila studenti romani liberati dalla quarantena grazie alle nuove norme sulla dad. Si tratta di tutti quei ragazzi che, fino a venerdì scorso, erano coinvolti in isolamenti per contatto stretto: la quarantena ora dura solo 5 giorni, non più 10 e riguarda solo i ragazzi non vaccinati che, al quinto caso positivo per le elementari e al secondo per le medie e superiori, vanno in dad. I vaccinati e i negativizzati negli ultimi 120 giorni, invece, restano sempre in classe.

GREEN PASS ELEMENTARI Green pass anche poer i binbi, quindi: «Molte famiglie spiega Caterina Caputo, vice preside dell'istituto comprensivo Pio La Torre - non sapevano come fare: i bambini delle elementari, infatti, nella maggior parte dei casi non hanno il cellulare. Ma basta andare in farmacia con il codice fiscale per farselo stampare».

SOS TAMPONI C'è poi chi, nel fine settimana, non ha trovato un appuntamento per fare il tampone da rientro: «In quel caso ha spiegato Cristina Costarelli, preside del liceo scientifico Newton i ragazzi sono rimasti in dad, anche potendo rientrare. Nelle prossime ore la situazione andrà normalizzandosi».

CARABINIERI. Non sono mancate le polemiche, come all'istituto comprensivo Sinopoli dove due alunni sono arrivati a scuola dopo essere guariti dal Covid con il tampone negativo ma senza il certificato medico del pediatra. La scuola non li ha fatti entrare e i genitori hanno chiamato i carabinieri che si sono trovati davanti a un rebus: il certificato serve se il contagio è avvenuto fuori da scuola, non serve se avvenuto tra i banchi. Ma come si stabilisce l'iter del virus?

WEEKEND DI FUOCO «A volte le norme sono scritte in maniera incomprensibile - denuncia Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma andrebbero semplificate. Soprattutto perché i dirigenti scolastici le hanno dovute recepire e comunicare alle famiglie durante il fine settimana».

CERCASI FFP2 Gli studenti che restano in classe con il green pass devono indossare la ffp2, fornita dalla scuola ma gli istituti stanno ricevendo le consegne a singhiozzo. Molte famiglie devono provvedere di tasca loro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA