Dacia Maraini e il ruolo delle donne nella società: libro e dibattito a Villa d'Este

La Sala del Trono di Villa d’Este a Tivoli (Roma) accoglierà - sabato 1 febbraio alle 17,30 - la scrittrice Dacia Maraini che presenterà il suo libro, Corpo felice: storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va. L’evento, organizzato da Il Laboratorio del Possibile, associazione che opera sul territorio per contrastare la violenza di genere, ha lo scopo di portare alla luce, attraverso la cultura, immagini e storie di donne contemporanee, il ruolo della donna nella società e la sua emancipazione. La presentazione, con dibattito, è curata da Daniela Di Camillo, Consigliera del Sindaco di Tivoli alle politiche comunali per il contrasto alla violenza e alla discriminazione.



L’evento è significativo di una profonda collaborazione instaurata con la comunità locale e prelude ad una serie di manifestazioni organizzate dall’Istituto con il coinvolgimento di varie associazioni e istituzioni, in risposta ad istanze espresse dal territorio.



«Il nostro Istituto – dichiara il direttore Andrea Bruciati – con questo appuntamento coglie l’occasione per sensibilizzare il proprio pubblico su temi di rilevante impatto sociale, quali la discriminazione e il sessismo. Le Villae sono un organismo articolato, un laboratorio aperto alle necessità della comunità e alle proposte del mondo scientifico e culturale» Mercoledì 29 Gennaio 2020, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA