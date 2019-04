Da X Factor al minitour, Martina Attili live a Roma con l'ep Cherofobia

Con il suo primo Ep, Cherofobia, (letteralmente, paura della felicità) omonimo del brano che le ha permesso di farsi notare a X Factor 2018 e guadagnare milioni di visualizzazioni YouTube, la diciassettenne romana Martina Attili approda all’Auditorium per la prima delle tre tappe del suo tour.



Un pubblico diverso da quello televisivo

«In alcuni momenti mi unirò ad un corpo di ballo ma, per la prima volta, sarò sola, e non più per il tempo di una canzone. Però mi sento bene, le prove mi stanno piacendo».



Cosa ha fatto breccia nel cuore della gente?

«Cherofobia è un brano vero, racconta cose che accadono nella vita, chiunque ci si può riconoscere».



Il primo album

«Parla della mia storia, dei primi due anni di adolescenza, di ciò che ho scoperto di me. Su YouTube è appena uscito il singolo Piccoli eroi».



X Factor?

«Ho acquisito consapevolezza e scoperto un nuovo rapporto con me stessa, ho dovuto prendere decisioni da sola».



Manuel Agnelli?

«Da fuori sembra duro ma è stato un papà, una persona ragionevole».



Qualcosa che non è emerso di lei?

«La parte cantautoriale, per il resto mi sono misurata con tutti i generi. La tivù può essere un ostacolo, ciò che conta è la musica non la critica alle persone».



I suoi ascolti?

«Esclusa la trap, sono onnivora, spazio da Aurora e Arctic Monkeys a tutto il filone indie, De Andrè, Mannarino, Salmo e Lowlow».



Sta soffrendo di cherofobia?

«No, ho capito che la felicità è qualcosa che si merita».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA