Dai Woody Allen a quasi tutti i calciatori della Roma. Una sfilza di vip e volti noti. Sono ben 90 le candeline che lo storico ristorante romano, noto anche come il ristorante delle celebrità, situato in Zona Eur in Via Dei Genieri, 5, ha spento domenica 21 febbraio. Da 90 anni, infatti, la famiglia Testa si occupa di ristorazione per grandi e piccoli eventi facendosi conoscere come una delle storiche firme della Capitale in fatto di cucina gourmet e romanità a tavola. In quasi cento anni nel locale di Checco hanno festeggiato le proprie nozze la bellezza di oltre duemila eventi che hanno accompagnato la storia di Roma e dei romani. “Vederli ritornare per festeggiare l'anniversario di matrimonio a distanza di anni e ricordare con gioia quel momento passato da noi è la più grande soddisfazione che si possa ottenere.” Così afferma il direttore Francesco Testa, figlio della propria rinomata storia ristorativa tutta capitolina.



Conosciuto anche come ristorante dei famosi, a tavola da Checco Dello Scapicollo nel corso di tutte queste primavere si sono avvicendati alcuni tra i più prestigiosi nomi dello spettacolo e dello sport del panorama nazionale ed internazionale. Politici, sportivi, attori italiani e non solo che hanno apprezzato con grande gusto, tornando più volte, la cucina di Checco. A causa della situazione emergenziale dettata dalle norme relative agli assembramenti post-Covid, il ristorante di Checco non potrà festeggiare questa ricorrenza come avrebbe voluto nel giorno suddetto ma si rende noto che i festeggiamenti sono semplicemente rimandati a data da destinarsi così che Checco Dello Scapicollo potrà incontrare tutta la affezionata clientela in un giorno di festa importante come questo.

