Il meglio della rassegna dalla Mostra del Cinema di Venezia per 14 giorni a Roma

Undici sale cinematografiche sparse sul territorio capitolino, oltre quaranta film in versione originale con sottotitoli (di cui molti accompagnati dai loro autori) e ben quattordici giorni di programmazione.



La rassegna Da Venezia a Roma festeggia il venticinquesimo anniversario ampliando la sua offerta. Organizzata da Anec Lazio con la collaborazione di Fondazione Cinema per Roma/CityFest e promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale in collaborazione con Siae, la rassegna propone in anteprima alcuni tra i migliori film presentati alla 76.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, appena conclusasi con la vittoria di Joker di Todd Phillips.



E se il Leone d’Oro, in arrivo nelle sale il 3 ottobre, non sarà programmato (con un certo rammarico degli organizzatori), ci saranno però altri sette titoli del Concorso: A Herdade di Tiago Guedes, Gloria Mundi di Robert Guédiguian (per cui Ariane Ascaride ha vinto la Coppa Volpi come Miglior Attrice), Ema di Pablo Larraín, Saturday Fiction di Lou Ye, La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (vincitore del Premio Speciale della Giuria), The Painted Bird di Václav Marhoul, Babyteeth di Shannon Murphy (che ha fatto meritare il premio Mastroianni al giovane Toby Wallace) e No. 7 Cherry Lane, film d’animazione di Yonfan. E poi, distribuiti tra l’11 e il 24 settembre tra i cinema Adriano, Barberini, Caravaggio, Eden, Farnese, Giulio Cesare, Greenwich, Intrastevere, Nuovo Olimpia, Mignon e Savoy, una folta rappresentanza di film fuori concorso, di Orizzonti, Venezia Classici, Sconfini e anche delle Giornate degli Autori e Settimana della Critica.



«Al Lido - ha spiegato il delegato generale della SIC, Giona A. Nazzaro – c’è stato un riscontro entusiastico di un pubblico transgenerazionale per i film di tutte le sezioni. C’è grande curiosità nei confronti del cinema, a cui sarà giusto offrire una risposta di sistema. Da parte nostra il segnale c’è, a Venezia a Roma saranno mostrati sei film sui nove totali della Settimana della Critica».



Tra questi la co-produzione tra Libano, Francia e Qatar All This Victory di Ahmad Ghossein, vincitore del premio della SIC, e l’unico italiano della selezione, Tony Driver di Ascanio Petrini. Dalle Giornate degli Autori arriveranno, tra gli altri, il vincitore del Leone del Futuro (per la migliore opera prima) You Will Die at 20 del sudanese Amjad Abu Alala e Corpus Christi di Jan Komasa, premiato con il Label Europa Cinemas.

