Da venditore a consulente, il libro di Chiara Valentini: sabato 30 la presentazione alla Italiana Fitness di Parco Kolbe

Dalla bulimia al titolo mondiale di karate, la storia di Sara Cardin diventa un libro

Giovedì 28 Novembre 2019, 15:06

Dal 4 Novembre 2019 è disponibile, il primo romanzo di, edito da Pav Edizioni. La vita, il lavoro, la passione per lo sport che diventa un'opportunità professionale. Il libro verrà presentato sabato 30 Novembre alle ore 17,30, presso la sede di, in via Tiburtina 949, a Roma.Il romanzo è inserito nella collana competenze e formazioni e può essere acquistato online sul sito dell’editore e su tutte le tradizionali piattaforme d’acquisto. A breve acquistabile in tutte le librerie italiane il libro è destinato a tutti i lettori dai 12 ai 99 anni.Un libro che tocca argomenti di carattere “professionale” ma che si legge tutto di un fiato e che riesce a tenere incollato il lettore alla pagina come il miglior romanzo di fiction. Merito dell’autrice, che nel raccontare la sua vita professionale non lesina aneddoti e ricordi, facendo spesso naufragare le pagine nel racconto di una vita – la sua – che riesce ad essere universale nel raccontare le fatiche, le delusioni, le disillusioni, ma anche gli slanci, le passioni, i traguardi, i successi, di una professione, quella di consulente in una azienda “illuminata”, che le ha regalato moltissime soddisfazioni. La vera storia di chi ha trasformato la sua passione per il benessere, da cliente di una palestra, nell’appassionante lavoro di consulente fitness. La vera storia del successo imprenditoriale di quella stessa palestra che diventerà poi un gruppo di centri fitness: È solo lavoro? Assolutamente no!