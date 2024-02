Da Ponte Milvio a Ostia cinque parchi sul fiume

di Emiliano Pretto

Partiranno a marzo i lavori per i cinque nuovi parchi sul Tevere: al Foro Italico, a Ponte Milvio, ad Ostia Antica, all'Acqua Acetosa alla confluenza con l'Aniene, e sul Lungotevere delle Navi. Su queste cinque banchine, entro la fine dell'anno, nasceranno aree verdi attrezzate, vialetti e passeggiate, spazi ludici o per la cultura e zone fitness. Un sesto parco attrezzato e definitivo nascerà poi al posto di Tiberis, la spiaggia in zona Marconi che ogni anno viene smobilitata dopo l'estate. In questo caso, però, i lavori inizieranno a ottobre e si concluderanno nella primavera del 2025. A darne notizia, ieri, è stata l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, che ha presentato i progetti in via ufficiale. «Solo un anno fa- ha ricordato- avevamo presentato il masterplan del fiume, annunciando la scelta di usare i fondi del Giubileo per realizzarlo. Dopo aver recepito le osservazioni della cittadinanza ora i progetti esecutivi sono pronti e ci aspettiamo di aprire i cantieri di questi 5 parchi a marzo. Ma un'altra bella notizia è che siamo pronti anche per il nuovo parco Tiberis. Dopo la prossima stagione estiva partirà il cantiere che renderà il parco definitivo». Vediamo allora cosa sarà realizzato nei sei nascenti parchi. Le banchine al Foro Italico saranno riqualificate con una piazza lineare, un viale di platani, una ciclabile e diverse terrazze di affaccio. Ad Ostia antica saranno realizzati punti di osservazione della fauna e diverse aree attrezzate, anche per l'attracco di canoe e di piccoli battelli turistici diretti al sito archeologico. Il parco di ponte Milvio, sulla sponda sinistra del fiume, sarà totalmente rigenerato con nuove piantumazioni. Nasceranno un giardino acquatico e varie terrazze. Ed ancora: nel parco alla confluenza con l'Aniene ecco piste ciclabili, percorsi fitness, palyground e sentieri mentre sul lungotevere delle Navi arriveranno camminamenti in legno sul bordo del fiume, moli e aree di sosta didattica. Nel nuovo parco Tiberis, infine, saranno realizzati in modo permanente campi da beach volley, aree ludiche, giochi ad acqua e una piazza gradonata. Qui si potranno tenere proiezioni con un cinema all'aperto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Febbraio 2024, 06:00