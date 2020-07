Da piazza Venezia a Finocchio Ecco i cantieri contro le buche

Lavori in corso in tutta Roma: con la città che progressivamente si svuota e l’arrivo dello sblocca-cantieri, aumenta il numero degli interventi di manutenzione stradale, con restringimenti di carreggiata, chiusure e deviazioni in tutta la Capitale, già da questi giorni.

In Centro, si preannunciano giorni di passione intorno a San Pietro: su gran parte di viale Gregorio VII, almeno fino al 7 agosto, ci saranno diversi restringimenti di carreggiata per la manutenzione alla rete del gas e per la potatura di alberi nella corsia preferenziale. Lavori in corso anche nel sottovia Ignazio Guidi e nella Galleria Giovanni XXIII, che resteranno chiuse rispettivamente questa sera e domani, per tutta la notte. Sempre in centro, prosegue il ‘piano sampietrini’ su via IV Novembre, con lavori anche a piazza Venezia, piazza San Marco (rifacimento marciapiedi), via del Teatro di Marcello, via di San Venanzio e largo Magnanapoli. Ad agosto lavori anche sul Lungotevere delle Navi e a Testaccio.

Su via Tiburtina sono partiti invece i lavori per la pista ciclabile che partirà da viale Regina Elena fino alla stazione ferroviaria, mentre continua il rifacimento dell’asfalto tra piazza delle Crociate e piazzale del Verano (in fase di completamento).

Pesanti disagi sono invece previsti sul tratto urbano della A24, tra la Tangenziale e il Gra: partiti ieri, i lavori costringeranno a chiusure e deviazioni in diverse fasi almeno fino a metà agosto. Stessa data di fine lavori anche sull’Ardeatina, dove i lavori che interessano la via fino al Raccordo sono iniziati la settimana scorsa.

Dopo la chiusura del tratto di viale di Tor Bella Monaca, interventi di rifacimento interesseranno tutta la via Casilina in direzione Frosinone, dallo svincolo del GRA fino a Finocchio. Su via della Pisana carreggiata ridotta almeno fino al 21 agosto; a Ostia, invece, proseguono i cantieri di restyling sul Lungomare di Ponente, nei pressi del Porto Turistico. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Luglio 2020, 03:20

