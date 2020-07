Da Ostia a Tor Bella Monaca con Arene e Drive in il Cinema è Capitale

Talenti, domani al via il CineVillage

Un omaggio al Maestro Ennio Morricone, Carlo Verdone che racconterà “il palo della morte” di Un Sacco Bello, Gabriele Muccino e l’ultimo film Gli anni più belli, e ancora Matteo Garrone con Pinocchio. Questi alcuni degli ospiti di CineVillage Parco Talenti, la rassegna cinematografica giunta alla seconda edizione, che dal 23 luglio al 30 settembre, sarà uno degli appuntamenti dell’estate romana.

Il cinema dunque, riparte dagli spazi aperti, dove la voglia di socialità si sposa con la visione collettiva, prerogativa del cinema sul grande schermo. CineVillage, organizzato da Anec-Agis, e di cui Leggo è media partner, «è una struttura polivalente, dove parallelamente alle proiezioni, ci saranno altre iniziativi culturali e sociali, senza dimenticare le aree dedicate al food & beverage», ha sottolineato Piera Bernaschi, Presidente di Anec Lazio, alla presentazione dell’evento. Infatti nel menù della rassegna ci sarà spazio anche per gli incontri letterari della sezione Libri in movimento, il villaggio della scienza dove i più importanti enti di ricerca raccontano il mondo scientifico, infine lo sport, dove i visitatori potranno cimentarsi in diverse discipline. Ad arricchire questa edizione, anche la collaborazione con i David di Donatello, che porteranno a CineVillage i film candidati e vincitori dell’edizione 2020, oltre a video e interviste inedite. Per il programma completo si può consultare il sito cinevillageroma.it.

Con l’arrivo dell’estate la fine della quarantena e un barlume di ritorno alla normalità, Roma apre ai drive in: da Ostia a Castel Romano, tra pop corn, gelati e film italiani, i cinema all’aperto portano una ventata di freschezza nell’estate romana con il loro fascino retrò in stile Happy Days.Il 9 luglio è stato inaugurato quello che è considerato il cinema all’aperto più grande d’Europa, il drive in Paolo Ferrari di Ostia. Dedicato a Paolo Ferrari, Presidente della Warner Bros recentemente scomparso, la struttura può ospitare 450 macchine ed è un’area di sessanta mila metri quadrati. Al suo debutto, l’ultima pellicola di Checco Zalone, Tolo Tolo. Il dieci luglio seguirà “Bhoemian Rapsody”, omaggio ai Queen, con un folgorante Ramy Malek Premio Oscar come miglior attore protagonista del 2019. Seguiranno “Joker” – Joaquin Phoenix premio Oscar come miglior attore 2020 - “Il Primo Natale”, “La Dea fortuna”, “Il traditore”.Apertura in grande stile per il drive in Cinecittà World, che coinvolgerà tutto l’area di parcheggio C. Qui, in collaborazione con Medusa Film, l’arena dedicherà la sua programmazione interamente ai film italiani degli ultimi dieci anni. La proposta è variegata: il programma “Sorrisi italiani” prevederà ogni lunedì dedicato ai film d’autore, i martedì ai cinepanettoni, i mercoledì alle commedie leggere, i giovedì ai film per famiglie,i venerdì ai criminali comici, i sabato a Checco Zalone e la domenica alle commedie sentimentali. Per tutto il mese di luglio le proiezioni saranno previste dal venerdì alla domenica mentre dal 3 agosto le proiezioni si faranno tutta la settimana.In attesa dell’apertura del drive nei pressi dello stadio Flaminio – in piazza Ankara – c’è da ricordare anche Sunset Drive in nell’area di Cinecittà Studios: in programmazione per questo cinema, “Frankenstein Junior”, “Pulp Fiction”, “Dal tramonto all’Alba”, “La febbre del sabato sera” e “Green Book”, solo per citarne alcuni. Nel quartiere di Tor Bella Monaca, fino al 26 luglio, torna a piazza Castano “R-estate a Torbella – notti di cinema in piazza”, l’arena cinematografica all’aperto, promossa dall’Osservatorio per la legalità e la sicurezza e dall’assessorato alle Pari opportunità e turismo della Regione Lazio. Lo scopo è quello di «proporre una nuova fruizione dello spazio pubblico di Tor Bella Monaca, restituendolo alla sua funzionalità di luogo di incontro, socialità e condivisione in grado di restituire ai cittadini fiducia nella legalità nella bellezza», fanno sapere gli organizzatori. Una programmazione densa che vedrà la presenza di molti attori, sceneggiatori e registi.Una nota finale va dedicata alle altre arene della Capitale: dal 3 al 30 agosto nelle Arene di San Cosimato, Casale della Cervelletta e Porto Turistico di Ostia, si potranno vedere film d’autore, commedie romantiche e famigliari, con la presenza di registi, attori e ospiti di fama internazionale. Una data da ricordare: venerdì 24 luglio la piazza di Trastevere omaggerà Massimo Troisi, con Lello Arena che presenterà “Scusate il Ritardo”.Da ricordare infine, L’Arena Mamiani, nel cortile storico del famoso liceo romano, organizzata per la seconda stagione consecutiva dall’Associazione culturale Arene Diverse. Inaugurata lo scorso 28 giugno, con oltre sessanta giorni di proiezione, questa sala all’aperto ospiterà, giornalisti, esperti del mondo cinematografico e dedicherà alcune serate prime delle proiezioni, alla presentazioni di alcuni libri (8 appuntamenti).