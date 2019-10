Da NaturaSi e associazioni culturali del II Municipio di Roma parte la corsa a migliorare il consumo sostenibile e il corretto uso della plastica

Le abitudini di consumo, il cambiamento dal basso con delle scelte informate, il corretto uso della plastica e del suo riciclo, unito a un ciclo dei rifiuti organizzato con una raccolta più efficiente, che proietti le nostre comunità metropolitane nella modernità. Sono stati questi i temi principali di cui si è discusso ieri nel foyer di NaturaSì a piazza Pitagora, dove si erano dati appuntamento i cittadini del II municipio per una serata di scambio culturale e di incontro dal vivo con alcuni protagonisti autorevoli, che si sono trattenuti a prendere un aperitivo dopo il dibattito. "La notizia è già questa", ha chiosato Corrado Augias presente in mezzo al pubblico, "se in una serata di pioggia piena di eventi di intrattenimento alternativi, il foyer di un supermercato biologico di quartiere si è riempito di residenti, intervenuti per costruire relazioni in vista di uno scopo comune".



"E di questo va ringraziato l'avvocato Andrea De Rosa, presidente del Comitato Don MInzoni, che da anni sta lavorando per ricostruire il senso di comunità di quartiere", ha concluso il decano del giornalismo italiano. E in effetti non accade tutti i giorni di assistere a una serata dove in mezzo a una quarantina di persone, è stato possibile ascoltare interventi di alto livello culturale su tematiche ambientali, in un clima così disteso che sarebbe potuto andare avanti anche 'unplugged', quando a un certo punto è saltato l'impianto audio. In questo primo Naturacamp, Giuseppe Ungherese, responsabile delle campagne sull'inquinamento di Greenpeace in Italia e il professor Ennio Maccari, presidente di Anta e docente di seminari sull'Igiene Ambientale all'Università La Sapienza, moderati dall'attivista Sandra Naggar, hanno delineato con grande chiarezza la questione dell'impatto ambientale e della chiusura del ciclo dello smaltimento dei rifiuti. Ognuno può fare la sua parte. Il cittadino con scelte più responsabili e una riduzione dei consumi più inquinanti, senza però essere messo in croce con comportamenti di raccolta differenziata cervellotici e sostanzialmente inutili.



Le imprese pubbliche e private, con investimenti che ci portino "dall'era del gettone telefonico a quella del cellulare" ha semplificato il professor Maccari, da anni sostenitore di una raccolta che si limiti a differenziare l'organico dal resto degli scarti. Ci sono impianti avanzati perfettamente in grado di riconoscere gli scarti solidi, separarli e indirizzarli alla giusta linea di rigenerazione. Così come ci sono macchinari in grado di produrre dagli scarti organici biogas da bruciare per produrre energia. Ci sono aziende, ha raccontato Maccari, che stanno già acquistando grossi terreni su cui piantare una vegetazione adatta ad aumentare la qualità e i volumi degli scarti organici, destinati a diventare una materia sempre più preziosa. Concordi entrambi i relatori sui pericoli delle microparticelle immesse in atmosfera dai termovalorizzatori, che non possono essere la soluzione finale dei rifiuti, ma al limite soltanto di una frazione ridotta degli scarti, dopo aver accertato con tutti i crismi scientifici il loro impatto sulla salute pubblica. Venerdì 25 Ottobre 2019, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA