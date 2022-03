Da As Roma e Campidoglio corsi di formazione e lavoro alle donne vittime di violenza

La Roma scende in campo contro la violenza sulle donne. Ieri, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'AS Roma e l'assessorato capitolino alle Pari opportunità hanno firmato un protocollo d'intesa per unire le forze e giocare la partita più difficile: quella del contrasto alla violenza di genere, attivandosi concretamente sul territorio con attività mirate e corsi di formazione, già avviati dal club giallorosso.

«Vogliamo impegnarci per portare informazione nelle scuole - ha spiegato l'assessora alle pari opportunità, Monica Lucarelli - per parlare di parità di diritti e promuovere percorsi di formazione professionali per le donne vittime di violenza. Sono sicura che faremo molto insieme».

Il cambiamento deve partire proprio dalla scuola: «Trasmettere la battaglia dei diritti delle donne ai ragazzi nelle scuole è fondamentale - ha dichiarato la calciatrice giallorossa Elisa Bartoli - perché loro sono puri e possono dare tanto». Il protocollo è stato firmato all'istituto Galileo davanti ai ragazzi di scuola superiore: «Vogliamo agire concretamente sul territorio - ha dichiarato Francesco Pastorella, dell'As Roma - sin dal 2020 questo Club ha dato via a campagne per contrastare la violenza sulle donne. Abbiamo la responsabilità sociale di fare sempre di più, andando come oggi nelle scuole per sensibilizzare anche i più giovani». (L.Loi.)

