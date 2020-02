Coronavirus a Roma, negativa la donna di Ostia ricoverata allo Spallanzani

«Abbiamo regolarmente un certo numero di accessi, quelli della giornata di ieri sono tutti negativi compresa la signora di Ostia». Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in occasione della conferenza stampa sull'evoluzione della situazione clinica dei pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera presso l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive, Lazzaro Spallanzani.



Nel pomeriggio di ieri infatti, il medico di turno al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia aveva chiesto l'intervento di un'ambulanza in bio-contenimento per il trasporto allo Spallanzani di una donna con patologia respiratoria, dove era stata condotta in serata.



Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA