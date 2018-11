Cuoriconnessi2, la campagna di Polizia di Stato e Unieuro contro il cyberbullismo

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Riparte dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il nuovo progetto di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo e dell’uso consapevole e responsabile di internet:Promosso dainsieme alla, il progetto è stato presentato alla presenza del Capo della Poliziae, a sorpresa, del ministro dell'interno, che ha dato qualche suggerimento su come usare i social ed è stato travolto dai ragazzi che volevano farsi un un selfie con lui LEGGI ANCHE«La platea delle possibili vittime o di quanti mettono in atto comportamenti scorretti tenderà sempread aumentare - lo ho spiegato il capo della Polizia Gabrielli nel suo intervento, alla presenza di più di 1200 studenti romani - Quindi io non mi soffermerei tanto sui numeri come indice del problema. Il nostro sforzo non è limitare la vita nella rete, di cui siamo fan, ma insegnare come stare in rete».L’iniziativa Cuoriconnessi ha già coinvolto oltre 30 mila studenti nelle passate edizioni. Una delle ultime novità è stata la realizzazione del docufilm “La stagione ritrovata”, proiettato durante la presentazione, alla presenza degli attori Guglielmo Poggi e Blu Yoshimi.«Questo progetto, in cui crediamo già da tre anni, rispecchia perfettamente il nostro cuore pulsante – dichiara Marco Titi, Direttore Marketing di Unieuro – Da sempre la nostra missione è essere vicini alle persone che frequentano i nostri negozi in tutta Italia. Per questo, ogni tappa è un incontro prezioso, in particolare con i ragazzi. Sono proprio gli adolescenti a vivere costantemente a contatto con i dispositivi proposti dalla nostra insegna, gli stessi attraverso i quali un cyberbullo può mettere in atto comportamenti inaccettabili. Quindi non potevamo non rispondere a un’esigenza di informazione, consapevolezza e prevenzione: è una responsabilità che ci assumiamo con passione e determinazione».La campagna inviterà a riflettere sul peso delle parole, sul loro valore e sulla loro potenza, nonché sulle responsabilità degli adulti di riferimento nella vita degli adolescenti. Oltre a Roma, il tour realizzato da Unieuro e Polizia di Stato, farà tappa a Milano al Teatro della Luna ed in altre città sul territorio nazionale, all’interno di teatri o scuole.Grazie anche alle campagne di sensibilizzazione, nelle scuole sono aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni e le denunce da parte dei minori nei confronti di coetanei per soprusi subìti. Oltre 290 i casi di cyberbullismo denunciati alla Polizia Postale nei primi dieci mesi del 2018; 69 minorenni segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver diffuso immagini pedopornografiche; 37 i minori per sextortion; 164 per aver vessato, diffamato e molestato coetanei attraverso i nuovi media.