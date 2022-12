«Cultura e sport, un binomio per vivere»: a Roma il forum che affonda le radici nella storia

di Redazione Web

Il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 11,00 a Roma presso la Sala Conferenze di Palazzo Massimo si terrà il forum, organizzato in sinergia con l’Istituto per il Credito Sportivo, dal titolo: «Cultura e sport, un binomio per vivere». L’evento è organizzato in occasione della mostra tenutasi a Tivoli, Villa d’Este «Umano troppo Umano - L'agone atletico dagli altari alla polvere».

Leggi anche > Tivoli, «Umano troppo umano»: la mostra a Villa d'Este alla scoperta della rappresentazione del corpo

Il programma

Dopo il saluto del presidente per il Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma Giuseppe Lepore e del presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Antonella Baldino, prenderanno la parola il direttore del Museo Nazionale Romano Stephane Verger, il direttore di Villa Adriana e Villa d’Este Andrea Bruciati, il vice presidente del Coni Silvia Salis, l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor ed il Comandante dei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Vincenzo Molinese.

La mostra

La mostra, che si è conclusa lo scorso 13 novembre a Tivoli Villa d’Este, è stata l’occasione per far riflettere il visitatore sulla connotazione del corpo in Occidente, partendo dalla perfezione anatomica dell'atleta antico, versione terrena dell'eroe guerriero e figura ideale ed esemplare per capacità fisiche e virtù intellettuali. C’è stata poi la rappresentazione della competizione fra contendenti, l’agone atletico, in cui si manifestano la tensione armonica e continua fra le parti, in una narrazione sublimata della sfida. E, infine, si è giunti alla sconfitta senza epica dell'eroe contemporaneo, alla consapevolezza e all'inquietudine per il proprio limite e la conseguente ‘corruzione’ di ogni modello. Lo spirito agonistico, retaggio di più antiche pratiche di iniziazione al coraggio e alle virtù guerriere, costituisce infatti un aspetto importante dell'educazione per il raggiungimento della ‘kalokagathìa’ compimento e sintesi di bellezza, raffinatezza e cultura. L’intento dei curatori dell’esposizione è stato quello di sollecitare un confronto serrato fra disciplina archeologica e nuova sensibilità espressiva, frutto delle problematiche legate alla contemporaneità.

Ricerca di vittoria e eccellenza

«La mostra Umano troppo umano ha rappresentato una interessante occasione di interlocuzione scientifica tra la Direzione di Villa Adriana e Villa d’Este e il Museo Nazionale Romano, non solo per i prestiti all’istituto tiburtino, ma anche per la presenza di un percorso espanso, fisico e virtuale, presso Palazzo Massimo. Molte delle opere che sono state esposte provenivano da Palazzo Massimo e sono quelle che rappresentano le virtù intellettuali e fisiche dell’atleta: la perfezione anatomica, la competizione nell’agone, la ricerca della vittoria e dell’eccellenza, l’espressione di qualità quasi divine ma anche il fardello della fragilità umana e della stanchezza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA