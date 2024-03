Crolla un pino sulla Colombo: un ferito e due auto distrutte

di Lorena Loiacono

In un attimo, un boato assordante e il panico in strada. Le auto che inchiodano per evitare il peggio e il pino, enorme, che si accascia lungo la carreggiata schiacciando due auto e un semaforo. Con un ferito trasportato in ospedale ma non in gravi condizioni. Solo per pura casualità quindi, ieri mattina a Roma, si è evitata a strage. È accaduto infatti lungo viale Cristoforo Colombo, una delle arterie capitoline maggiormente trafficate, che collega Roma a Ostia. In pieno giorno, alle 11.45, all’incrocio con viale Asia in zona Eur. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo IX Eur, i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori del servizio giardini del Comune. Per i soccorsi e per liberare la strada, è stata chiusa la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. E allora sale l’allerta per l’ennesimo albero che cade, sulla strada. L’assessora all’ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, ha assicurato che i controlli erano stati fatti: «Appena avvenuto il fatto ho chiesto una relazione puntuale al Dipartimento Tutela Ambientale che mi ha comunicato che l’albero in questione, così come tutti gli esemplari presenti su Via Cristoforo Colombo, è stato oggetto di prove di trazione, ossia di verifiche strumentali di tenuta delle alberature. La relazione dell’agronomo su questo albero, redatta in data 3 Maggio 2023, individuava una probabilità di cedimento compresa tra lo 0,2% e lo 0,02% prescrivendo la necessità di monitoraggi e interventi di riconfigurazione della chioma che sono stati puntualmente effettuati anche in previsione del passaggio del Giro d’Italia». Ma ieri lo schianto è stato terribile: «Questa volta la tragedia è stata solo sfiorata - tuonano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri di Italia Viva - con l'aggravante che un incidente simile, proprio su quel tratto di strada, si è già verificato poco più di un anno fa. La manutenzione del verde procede troppo a rilento». Il 16 dicembre del 2022 un albero si era accasciato su un’auto in corsa, infatti, sempre su viale Colombo all’altezza di via Laurentina.

