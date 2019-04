Crolla pezzo di cornicione dell'hotel Barberini: sfiorati i passanti, paura in via Rasella

Ultimo aggiornamento: 21:08

Un pezzo del cornicione in pietra e intonaco è crollato stasera dall'hotel Barberini in via Rasella. Proprio davanti all'entrata dell'albergo. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. La pioggia di pietre vanuta giù da un'altezza di una ventina di metri, ha colpito il marciapiede, lasciando visibili i segni dell'impatto. Il pezzo più grosso pesava circa un chilo.Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con l'autogru e gli agenti della polizia municipale che hanno transennato la zona e proceduto alla messa in sicurezza dello stabile. La strada è stata transennata dal lato del cedimento, una zona molto trafficata dai pedoni che scendono da via Rasella verso via In Arcione che porta a Fontana di Trevi.