Ultimo aggiornamento: Sunday 2 August 2020, 15:53

Traffico in tilt a Roma sulla Cristoforo Colombo per un incendio di sterpaglie che ha portato alla chiusura delle rampe che portano al Gra all'altezza di Mostacciano. Traffico deviato nel tratto compreso tra Via del Mare e Via Cristoforo Colombo in direzione Esterna. In azione vigili del fuoco, protezione civile e vigili urbani.