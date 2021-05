Elezioni sindaco di Roma, il Psi candida Cristina Grancio alle primarie del centrosinistra

«Il Psi ha fatto una scelta chiara: per Roma ha candidato una donna capace, piena di entusiasmo, che con il sostegno di tutti noi contribuirà a rendere queste primarie più aperte e democratiche». Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio, che ha commentato la candidatura di Cristina Grancio alle primarie di Roma che correrà per il Psi.

Maraio ha aggiunto: «Ce la metteremo tutta per affermare valori che da sempre fanno parte di noi. Abbiamo fatto una scelta ecologista, femminista, socialista e sono certo che i romani, stanchi di una gestione fallimentare, ci daranno un segnale chiedendo il cambiamento. In bocca al lupo a Cristina, ci aspetta tanto lavoro da fare assieme» Grancio, consigliera comunale di Roma, già esponente M5s si è distinta, tra l'altro, per la sua battaglia contro lo stadio della Roma a Tor di Valle.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 21:20

