Una funrun tutta nuova sta per conquistare Roma. Si chiama, è aperta a tutti (basta aver compiuto 8 anni ed essere alti almeno 1,30 m) ed è già un successo in Austria e Ungheria.La gara, assolutamente non competitiva, è in programma domenica 21 ottobre al Garden Golf University di. Si tratta della seconda tappa italiana, mentre una terza è già prevista a Torino.Ma cos’è che rende speciale la Crazy5K? L’obiettivo è completare il. Un’idea un po’ pazza (da qui il nome della corsa) ma soprattutto divertente: dimenticate il cronometro! Si corre, ma è possibile anche camminare e non è necessario essere troppo allenati.Alla fine a tutti spetterà una medaglia progettata unicamente per l’evento.La corsa, assolutamente non competitiva, propone, insomma, una ricetta semplice e allo stesso tempo capace di entusiasmare tutta la famiglia: una domenica all’aria aperta, un percorso costellato da divertenti ostacoli gonfiabili e tanta voglia di passare del tempo in compagnia.È possibiledirettamente dal sito crazy5k.com, ma attenzione: prima si effettua la registrazione più si risparmia. La quota è pari a 32€ per chi si iscrive entro il 21 settembre, sale poi a 38€ entro il 3 ottobre e a 42€ entro il 10 ottobre. Salvo comunicati ufficiali, l'iscrizione può essere effettuata lo stesso giorno della corsa.Con l’iscrizione si ha diritto al pacco gara che comprende una maglia tecnica con il logo della corsa (sarà bello correre insieme, come un’unica onda colorata)! È possibile ritirarlo direttamente sul posto il giorno della gara prima della partenza, per questo è consigliabile presentarsi almeno un’ora prima del via. Basta solo portare con sé il biglietto di iscrizione in forma stampata e firmata (obbligatorio).crea un clima positivo e coinvolgente, che invoglia a condividere un’esperienza unica. Anche per questo sono previsti sconti per squadre formate da più persone: ottengono il 10% di sconto quelle che comprendono 10 elementi e il 20% le squadre di 20 elementi. Vantaggi anche per gli iscritti under 14 per cui è prevista una quota di iscrizione scontata del 20%.Al motto di “scavalca, scivola, salta, corri…” sono attesi ben cinquemila partecipanti per la Crazy5K romana ed è già prevista anche un’edizione torinese. La sfida, che ha già infiammato Austria e Ungheria, rappresenta un format decisamente diverso dal solito all’interno della categoria delle “FUNRUN”, una proposta perfetta per chi vuole passare una giornata divertendosi in compagnia di amici e famiglia.Una cosa è certa: quella del 21 ottobre al Garden Golf University di Roma sarà una gara che entusiasmerà i piccoli e farà tornare gli adulti un po’ bambini.Per il regolamento completo, gli approfondimenti e per iscriversi alla Crazy5K di Roma del 21 ottobre: crazy5k.comAbiti comodi e scarpe da ginnastica: questo l’abbigliamento perfetto per affrontare la Crazy5K di domenica 21 ottobre a Roma. Prima del via è prevista una sessione di riscaldamento collettivo, poi non resterà che incamminarsi sul percorso sfidando i gonfiabili!Nessuna paura se si decide di saltarne qualcuno: è possibile evitarli. Inoltre, è possibile camminare invece di correre (o, perché no, alternare le due andature). Lo scopo è divertirsi in compagnia costruendo una giornata memorabile per tutta la famiglia.È possibile portare amici e parenti non iscritti, che saranno tenuti a rimanere in un’area dedicata durante lo svolgimento della corsa. In più, saranno a disposizione alcuni servizi tra cui deposito borse e spogliatoi uomo/donna.Gli iscritti sono tenuti a ritirare il pacco gara direttamente il 21 ottobre sul posto, per questo motivo è consigliabile arrivare con un po’ d’anticipo, almeno un’ora. Per il ritiro viene richiesta la stampa del biglietto d’iscrizione firmata. È, quindi, possibile ritirare anche il pacco gara di un altro iscritto ma in questo caso è necessario il suo biglietto d’iscrizione stampato e firmato da parte sua.Ogni iscritto alla Crazy5K riceverà per e-mail, alcuni giorni prima della gara, ulteriori informazioni tra cui mappa del luogo di svolgimento, parcheggio e percorso.Iscrivendosi in squadre di 10 o 20 elementi l’iscrizione alla Crazy5K è scontata rispettivamente del 10% e del 20%.In seguito alla registrazione, il caposquadra acquista i 10 o 20 biglietti insieme, in un unico pacco. È importante che prima dell’acquisto compilino i biglietti dando i dati necessari per l’iscrizione di tutti i membri della. In alternativa è possibile l’iscrizione manuale uno ad uno tramite e-mail. Quando è il caposquadra a effettuare l’iscrizione, è a lui che arrivano tutti i voucher per i componenti del gruppo.Attenzione: poiché non è previsto di poter aggiungere membri alla squadra (che deve essere di 10 o di 20 persone) occorre essere sicuri dei partecipanti del proprio gruppo al momento dell’acquisto dei biglietti.Per rispondere ai dubbi più frequenti riguardo alla Crazy5K, compresi i dettagli per i gruppi, il sito ufficiale della manifestazione crazy5k.com prevede un’apposita sezione di faq.