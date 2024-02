Cpr devastato, arrestati 14 migranti Inchiesta per istigazione al suicidio

di Mario Antoni

Un' indagine per istigazione al suicidio e quattordici arresti per i disordini scoppiati dopo in suicidio per impiccagione, di un ragazzo della Guinea di 21 anni, avvenuto domenica mattina all'alba nel centro di prima accoglienza per migranti di Ponte Galeria, al confine tra i comuni di Roma e quello di Fiumicino. Ieri mattina, a palazzo di giustizia di Piazzale Clodio è arrivata la prima informativa sulla morte del giovane migrante sostituto procuratore di turno Attilio Pisani ha aperto un procedimento per istigazione, una fattispecie necessaria per effettuare una serie di accertamenti a cominciare dall'autopsia sul corpo del giovane che era arrivato nel Cpr da alcuni giorni, proveniente da quello di Trapani.

In base a quanto ricostruito, il giovane si è tolto la vita con un lenzuolo annodato ad una grata. Tra gli accertamenti disposti dagli inquirenti, l'acquisizione delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del Centro oltre al messaggio lasciato dal ragazzo prima di uccidersi e in cui affermava: "Se un giorno dovessi morire, vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta. I militari italiani non capiscono nulla a parte il denaro. L'Africa mi manca molto e anche mia madre, non deve piangere per me. Pace alla mia anima, che io possa riposare in pace". Ieri mattina, polizia e carabinieri hanno arrestato quattordici ospiti della struttura, ritenuti i responsabili della devastazione degli ambienti interni. In una nota, diramata ieri mattina dalla questura, è stato illustrato il bilancio della giornata di scontri e disordini, caratterizzate da sassaiole de tentativi di incendio. Si legge nel comunicato: "risultano abbattuti almeno 2 muri di separazione, per i cui danneggiamenti sono state usate come arieti le cabine telefoniche, distrutte le serrature delle porte di sicurezza, otto telecamere , devastata la stanza dei carabinieri, distrutta e parzialmente incendiata un’auto della polizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 06:00