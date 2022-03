Covid in Lazio, il bollettino di oggi martedì 8 marzo 2022: 6.214 nuovi casi e 15 decessi

Covid in Lazio, il bollettino di oggi martedì 8 marzo: 6.214 nuovi casi e 15 decessi. «Su 11.406 tamponi molecolari e 51.441 tamponi antigenici per un totale di 62.847 tamponi, si registrano 6.214 nuovi casi positivi (+3.770), sono 15 i decessi (+10), 1.060 i ricoverati (-82), 92 le terapie intensive (-7) e +10.524 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.473. Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa, si registrano +1.600 casi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

La situazione delle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 706 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.039 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 728 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 423 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 559 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 741 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

La situazione delle Asl delle province

Asl di Frosinone: sono 724 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 787 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 178 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 329 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

