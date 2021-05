Covid, Zingaretti: «Mi vaccino con AstraZeneca per dare un segnale di speranza. Dal 15 maggio visite nelle Rsa»

Covid, Nicola Zingaretti: «Sabato mi vaccinerò con AstraZeneca per dare un segnale di speranza». Poi arrivano importanti annunci anche per quanto riguarda le Rsa e la stagione balneare.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sabato prossimo si sottoporrà alla vaccinazione con la prima dose di Vaxzevria, il vaccino prodotto da AstraZeneca. «Sono nato nel 1965 e sabato mi vaccinerò, è importante dare un segnale di speranza in questo momento» - spiega Zingaretti in una conferenza stampa sui dati della campagna vaccinale per gli over 80 - «Entro metà maggio anche il Lazio aprirà le Rsa alle visite dei parenti, seguendo le raccomandazioni che sono state date».

Nicola Zingaretti parla anche ai ragazzi del Lazio: «Un anno in Dad è una ferita che ti segna ma anche un'esperienza che ti forma. Il futuro è tornato ma la condizione è che ci vacciniamo tutti». Il presidente della Regione Lazio parla anche dell'inizio della stagione balneare: «Siamo pronti a partire ma in sicurezza e con il distanziamento dovuto, abbiamo stanziato 3,5 milioni per i Comuni costieri proprio per riaprire in tranquillità».

