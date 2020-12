Vaccini, hub nazionale nell'aeroporto di Pratica di Mare, alle porte di Roma

Da Pomezia a Pomezia: in pochi passi il vaccino dal produttore a chi lo conserverà in attesta della somministrazione. Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare, appunto nella frazione del comune di Pomezia (Roma) l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid 19 che il Governo italiano sta approntando. Lo annuncia, d'accordo con il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario Straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale.

Pratica di Mare, i vaccini stoccati nella base militare

La base di Pratica di Mare è fra le più avanzate in Europa per la lotta alle pandemìa, dotata di attrezzature moderne e testate al servizio di personale altamente addestrato delle Forze armate. L'Aeronatica militare, in particolare, ha sviluppato negli anni, una capacità di intervento portata a modello negli altri paesi che inviano il loro personale ad addestrarsi in questa struttura.

Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili shelter di ampie dimensioni, che garantiranno la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura delle Forze Armate con differenti vettori, ai numerosi punti di somministrazione che il piano ha previsto su tutto il territorio nazionale, di nuovo nelle condizioni di massima sicurezza.

Pomezia è in evidenza sul palcoscenico mondiale della lotta al Covid perché ospita la sede dell'Irbm il cui ad e presidente è Piero Di Lorenzo: è l’azienda impegnata nella realizzazione del vaccino AstraZeneca-Oxford, tra quelli che arriveranno al più presto negli ambulatori.

