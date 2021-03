Lazio, D'Amato: «In due settimane l'Rt può scendere. Astrazeneca? Chi rifiuta finisce in coda»

Ancora due settimane, poi forse si potrà tornare in zona gialla. O comunque non più rossa come oggi. «Il Lazio si è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non è una cosa piacevole ma necessaria stante l'andamento dell'epidemia di Covid-19, con l'aumento dell'Rt che ha superato, come noto, il livello di 1.25 e quindi in automatico scatta l'entrata in zona rossa. Io credo che due settimane saranno sufficienti per ricondurre sotto la soglia di allerta l'Rt». Lo ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D' Amato, ospite di “Che giorno è” su Radio1.

«Quando il vaccino è approvato, è sicuro ma questo non significa che non ci siano reazioni avverse. Nel Lazio abbiamo avuto poche cancellazioni delle prenotazioni per AstraZeneca. Chiaramente le sconsigliamo perché chi lo farà, finirà in coda ed è un rischio rilevante», ha precisato poi D'Amato rispondendo alle domande sulle disdette per AstraZeneca.

