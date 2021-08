In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma in regime di ricovero ordinario 54 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2, di cui 9 in via di dimissione. Otto pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono finora 2925. Ô quanto emerge dal bollettino di oggi

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA