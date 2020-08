Nidi e scuole dell'infanzia: obbligatorio misurare temperatura ai bimbi e a tutto il personale

La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli altri operatori che accedono alla struttura. È quanto stabilisce il documento della Task Force Scuola Capitolina che ha elaborato le nuove proposte organizzative per la ripresa delle attività di nidi e scuole dell'infanzia di Roma Capitale per settembre 2020. Il documento è stato pubblicato sul sito di Roma Capitale e inviato ai Municipi e alle Coordinatrici delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale.



Saranno predisposti, dove possibile - prevede il documento della task force del Comune di Roma -, percorsi differenziati di entrata/uscita per ridurre al minimo il rischio di mixing. Tutto il personale, compreso quello ausiliario, indosserà la mascherina. Gli educatori indosseranno, durante il cambio dei bambini, guanti e visiera; la visiera sarà indossata anche al momento del pasto. I bambini e le bambine non indosseranno la mascherina. Chiunque acceda all'interno della struttura, anche i fratelli degli alunni con più di 6 anni, dovrà indossare mascherina e soprascarpe e igienizzare le mani. Genitori, personale e operatori dichiareranno quotidianamente la sussistenza delle condizioni di salute necessarie per l'accesso al servizio, firmando su un apposito registro.



Nidi e scuole dell'infanzia sono luoghi in cui bambini e bambine da 0 a 6 anni apprendono la socialità e la relazione, per cui il tema del distanziamento è da intendersi come distanziamento tra gruppi/sezioni e non come distanziamento individuale. Ci saranno quindi gruppi stabili di bambini iscritti, ciascuno con i medesimi educatori e insegnanti di riferimento, in uno spazio fisico stabile. Materiali e giocattoli dovranno essere ad uso esclusivo di ciascun gruppo/sezione o sanificati prima del passaggio da un gruppo/sezione all'altro. Non sarà possibile portare oggetti e materiali da casa, ad esclusione dell'abbigliamento necessario all'eventuale cambio, compresi i pannolini in pacco integro che sarà igienizzato. Il ciuccio, se utilizzato, dovrà essere ad uso esclusivo del servizio. La sterilizzazione sarà a cura del personale della struttura. Per limitare al massimo l'avvicendamento del personale educativo e scolastico, nonché il potenziale mixing dei gruppi, si prevede di assegnare a ciascuna struttura un organico di potenziamento. Il sostegno educativo e didattico sarà garantito nelle scuole dell'infanzia con le consuete modalità e nei nidi attraverso l'ampliamento dell'orario dell'organico di diritto. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 12:02

