Covid a Roma, paura per la variante gallese: tremila tifosi in giro senza quarantena

Niente controlli, siamo gallesi. Potrebbe sintetizzarsi così la strana domenica della Capitale invasa da migliaia di tifosi britannici (almeno 3mila) sconosciuti (o quasi) alle autorità sanitarie italiane. La variante delta, quella nata in India ma che in Gran Bretagna sta provocando di nuovo migliaia di contagi tanto da rimandare almeno di un mese la dichiarazione di fine totale dell'emergenza Covid, potrebbe infatti essere arrivata anche a Roma insieme alla sfida tra Italia e Galles disputata ieri pomeriggio all'Olimpico per gli Europei di calcio. Curiosamente infatti i 5 giorni di quarantena che il ministro Speranza ha imposto per tutti coloro che provengono dal Regno Unito non sono scattati nel weekend ma solo da oggi. Risultato, il calcio torna zona franca e non resta che sperare nella buona sorte se nelle prossime due settimane non ci sarà un'impennata dei casi di positività.

Finito il match, i pub del centro storico si sono riempiti di gallesi: alto il rischio di assembramenti, così come di acquisto illegale di alcolici. Solo nella serata di sabato, ad esempio, le forze dell'ordine hanno sottratto alla movida migliaia di bottiglie da consumare senza permesso: oltre 60 gli illeciti riscontrati nella vendita.

Ma la strana domenica dei romani, la prima finalmente in zona bianca dopo le limitazioni anti Covid, è iniziata senza paura: anzi, con un assalto al litorale di Ostia e Fregene dettato dal gran caldo pur se in una giornata dove il sole è spesso scomparso dietro una fitta velatura di nubi. Lidi strapieni al pari dei parcheggi, traffico notevole concentrato sulla Cristoforo Colombo. Bene anche la ristorazione: dal 14 giugno, con la fine del coprifuoco, sono stati incassati 54 milioni di euro.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA