Covid, domani i mezzi di Sda di Poste Italiane consegnano in tre ospedali di Roma 16mila dosi di Moderna

Il Covid corre ma grazie a Poste Italiane arrivano i vaccini. Domani 13 gennaio il corriere di Poste Italiane SDA Express Courier consegnerà 16mila dosi di vaccino Moderna in tre ospedali della Capitale.

Domani 13 gennaio il corriere di Poste Italiane SDA Express Courier consegnerà 16mila dosi di vaccino Moderna in tre ospedali della Capitale. Il corriere farà arrivare rispettivamente 5mila e 6mila dosi al Policlinico Umberto I e al Policlinico Campus Biomedico, con i furgoni SDA che faranno tappa anche all’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia per recapitare altre 5mila dosi dello stesso vaccino.

Complessivamente, saranno 822mila dosi del vaccino Moderna che 41 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier recapiteranno domani, su tutto il territorio nazionale, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria. Oltre al Lazio infatti i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, faranno tappa in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Già nella scorsa settimana a Roma, il corriere espresso di Poste Italiane aveva consegnato altre 21mila dosi di vaccino Moderna.

