Covid a Roma, 12 ragazzi positivi: «Tutti collegati alla movida in Sardegna»

Coronavirus nel Lazio, in provincia di Roma ben 12 positivi legati alla movida della Sardegna: lo ha comunicato l'assessorato alla Sanità della Regione con un post sulla pagina Facebook dedicata. Ad oggi individuati a Bracciano

Lancio un appello al rispetto degli isolamenti e a non frequentare altre persone - le parole dell'assessore Alessio D'Amato - C'è stato un abbassamento dei livelli di prevenzione impressionante. Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna. Ribadisco la necessità di fare i test rapidi antigenici agli imbarchi dalla Sardegna. I positivi asintomatici non devono essere imbarcati per ridurre la propagazione del virus

«Rinnovo l'appello affinché al Sardegna, e noi siamo disponibili anche ad aiutare, faccia i test agli imbarchi dei traghetti perché sono molto più efficaci e soprattutto evitano il propagarsi del contagio all'interno delle navi. Contagio che sarebbe poi complicato rintracciare successivamente

.

Nonostante le difficoltà che ci sono state abbiamo deciso di attivare questa ulteriore postazione per i test in modalità 'drive in' al porto di Civitavecchia».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«12 positivi complessivi, tutti ragazzi collegati a link della movida di Porto Rotondo», si legge nel post.».Lo stesso assessore D'Amato chiede alla Sardegna di fare test agli imbarchi:», le sue parole in un videomessaggio inviato per l'apertura della postazione nel porto di Civitavecchia per i viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna