Covid, il primo caso due anni fa a Roma: coppia di turisti cinesi allo Spallanzani

All'istituto Spallanzani di Roma si è svolta la cerimonia in occasione del secondo anniversario dal ricovero dei primi pazienti positivi Covid in Italia, la coppia di coniugi cinesi, Xianming Liu e Yamin Hu, che si trovavano in visita a Roma con un gruppo di turisti. Per la prima volta fu ricostruito tutto il percorso e l'albero dei contatti. All'evento, allo Spallanzani, dove tutto ebbe inizio, hanno partecipato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettiva L. Spallanzani, Francesco Vaia.

«Dopo alcune ore dal sopraggiungere del mezzo in bio-contenimento a via Cavour furono isolati anche il resto dei turisti che stavano viaggiando in pullman verso Cassino - ha ricordato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Dopo 48 ore il virus fu isolato nel laboratorio di virologia dell'istituto Spallanzani e messo a disposizione il sequenziamento della comunità scientifica internazionale. La coppia fu curata allo Spallanzani e successivamente al San Filippo Neri». Nel loro messaggio di saluto ringraziano il nostro Paese «che ci ha accolto e curato, anche nostra figlia ha trovato in quei giorni una casa ospitale. Noi siamo stati l'inizio di questa storia, di cui speriamo si possa scrivere presto la fine». A leggere il messaggio della coppia dei coniugi cinesi, Emanuele Nicastri, direttore della divisione dove sono stati curati.

«Due anni fa c'era nel Paese un sentimento di sgomento, la gente era giustamente impaurita. Qui dallo Spallanzani si è subito alzata una parola d'ordine: non abbiate paura. Oggi vogliamo proiettarci nel futuro guardando a una primavera di speranza - ha detto il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia -. Se non fossero stati in Italia forse non ce l'avrebbero fatta. È un orgoglio dello Spallanzani e dell'Italia», ha sottolineato Vaia ricordando che «nei giorni scorsi sono stato ricevuto dal presidente Mattarella che ha voluto dirmi come lo Spallanzani sia stato un baluardo, una delle certezze di questo Paese. La via italiana è quella giusta», ha concluso Vaia.

«Nessuno di noi aveva il manuale operativo in tasca ma oggi ascoltare le parole della coppia mi riempiono di orgoglio - ha aggiunto l'assessore D'Amato -. Come spesso è stato ricordato il decorso sarebbe stato diverso se non fossero stati presi in carico qui allo Spallanzani. Il nostro sistema sanitario si è dimostrato una garanzia per i cittadini», ha concluso D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 16:56

