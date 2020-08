Coronavirus, ventenne romana ricoverata allo Spallanzani con la polmonite: era tornata dalla Sardegna

Una ventenne romana è stata ricoverata allo Spallanzani per il coronavirus. Si allarga il focolaio delle persone risultate positive dopo la vacanza in Sardegna. La maggior parte provenienti da Roma Nord. La ragazza accusa sintomi di polmonite da Covid. A Porto Cervo è stata una settimana e ha frequentato con le amiche famosi locali come il Billionaire di Briatore, il Just Cavalli club, la discoteca The Temple, il Canteen di Poltu Quatu.



Allo Spallanzani sono al momento ricoverate 52 persone, 42 positive al Covid-19, dieci sottoposte a indagini. Sono tre i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 16:52

