Coronavirus, la maestra Anna muore a 47 anni pochi giorni dopo il padre

Due comunità in lutto per la scomparsa, a causa del coronavirus, di Anna Conelli, 47enne maestra originaria del Casertano ma residente a Rocca di Papa (Roma), dove insegnava nel plesso scolastico 'Il Giardino degli Ulivi'. La donna è morta pochi giorni dopo il padre, 80 anni, anche lui stroncato dal Covid.

Anna Conelli, originaria di Trentola Ducenta, insegnava nella scuola dell'infanzia presso l'istituto comprensivo Leonida Montanari ed era risultata positiva al coronavirus a fine ottobre. Qualche giorno fa le sue condizioni erano decisamente peggiorate e la donna era stata ricoverata in ospedale, prima di morire lunedì scorso. Solo pochi giorni prima, il padre Angelo era morto di Covid a Trentola Ducenta.

Il Comune di Rocca di Papa ha deciso di osservare il lutto cittadino per la morte della maestra Anna, appassionata di recitazione e di educazione dei bambini. Alcuni consiglieri hanno proposto per lei una medaglia d'oro al valore civile. «Anna Conelli si è spenta dopo aver contratto il Covid. Il sindaco, l'amministrazione comunale e tutta la città di Rocca di Papa si stringono attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari, ricordando Anna come punto di riferimento per i suoi piccoli alunni e per l'intero corpo docenti dell'istituto», il post del Comune.







Resta l'incertezza sul contagio della maestra, che non sarebbe collegato a quello del padre. È probabile infatti che Anna Conelli abbia contratto il virus al lavoro, poiché nella stessa scuola era risultata positiva un'altra maestra. Nella giornata di ieri, la scuola ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

La scuola ha annunciato così la scomparsa della maestra Anna Conelli: «Attoniti e sgomenti abbiamo appreso che la nostra docente dell'Infanzia, Anna Conelli, non ha vinto la sua battaglia contro il Covid. Se è vero che la Scuola è un piccolo mondo dove non si è mai soli, noi tutti sentiremo la mancanza della nostra cara Anna. Un dolore immenso avvolge tutto l'Istituto Comprensivo. Il dirigente scolastico e tutto il personale, commossi, salutano Anna».

A ricordare la maestra Anna Conelli anche le sue colleghe, che le hanno dedicato una lettere struggente. «Cara Anna, eccoci dove non avremmo mai voluto essere, a posare parole pesanti come macigni, parole che non avremmo mai voluto scrivere. Parlare di te, raccontare di te non è facile. Come possiamo descrivere tutti i momenti passati insieme con la tua allegria e il tuo eterno modo di essere bambina tra i bambini? Come pensare a quanto loro ti rendevano felice e riempivano la tua vita così complicata e difficile?» - si legge nel testo diffuso dalla scuola - «Tu eri così forte da affrontare sempre tutto col sorriso. Ricordiamo le tue battute in dialetto, la spontaneità e l'allegria irrefrenabile che scatenavi in tutte noi. Ognuno ha un pensiero, un aneddoto che non basterebbe a raccontare come sei e come meriti di essere ricordata. Sei stata sorrisi, abbracci e gesti d'amore che regalavi a tutti in gran quantità. Ma fra tutti i bei ricordi terremo nel cuore quello che hai detto l'ultima volta che sei partita da Rocca di Papa, come ogni venerdì hai salutato la collega con un sorriso dicendole "Grazie, sei la mia Maestra Fiorellino". Così ti ricorderemo e ti porteremo per sempre nei nostri cuori. Ora abbiamo un Angelo che ci guida e che ci sorriderà anche lassù. Noi ti ricorderemo con lo stesso sorriso, che anche nei momenti peggiori riuscivi a tirarci fuori».

