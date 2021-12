Covid Lazio, il bollettino di sabato 4 dicembre: 1.832 nuovi positivi (946 a Roma) e 7 morti: oggi nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 I decessi, 712 I ricoverati (-15), 91 le terapie intensive (+3) e +809 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Oggi si registrano sette decessi e di questi sei non erano vaccinati.

Nel Lazio, ad oggi, sono state superate 9 milioni e 600 mila somministrazioni: si tratta del 94 per cento di adulti e l'89 per cento degli over 12 ad aver ricevuto il vaccino in doppia dose. In merito alla terza dose sono oltre 838 mila le dosi effettuate, pari a oltre il 17 per cento della popolazione. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio.

La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

La situazione nelle Asl della provincia

Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Domani Vax day

Si può prenotare già oggi e si può eseguire il richiamo nella giornata di domani, domenica 5 dicembre 2021. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata.



Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA