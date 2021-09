Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 9 settembre: 310 nuovi casi e 5 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 9 settembre. «Oggi nel Lazio su 10.195 tamponi molecolari e 16.324 tamponi antigenici per un totale di 26.519 tamponi, si registrano 310 nuovi casi positivi (-62), sono 94 i casi in meno rispetto a giovedì 2 settembre. Sono 5 i decessi (+3), 463 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive (-6) e 516 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 152. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sono 13.092 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 463 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 12.571 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 356.336 e i morti 8.561, su un totale di 377.989 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

