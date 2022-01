Covid nel Lazio, oggi 12.994 nuovi casi positivi (+898) e 6 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 16 gennaio 2022. «Oggi nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 antigenici, per un totale di 93.686 tamponi, si registrano 12.994 nuovi casi positivi (+898). Sono 6 i decessi (-9), 1.748 i ricoverati (+14), 204 le terapie intensive ( = ) e +4.225 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.406». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel Lazio booster al 54% degli over 12

«Superata 2,8 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 54 % della popolazione over 12. Le somministrazioni totali 11,9 mln e l'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70 % della popolazione adulta. Ieri sono state effettuate oltre 64 mila somministrazioni di vaccino, il 93 % in più rispetto al target commissariale». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA