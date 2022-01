Covid Lazio, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio 2022: record di casi (15.307) e 25 morti

Covid Lazio, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio 2022. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 15.307 e 25 morti. Il dato di nuovi casi è record per la regione. Oggi nel Lazio su 28.112 tamponi molecolari e oltre 74mila tamponi antigenici per un totale di oltre 102mila tamponi, si registrano 15.307 nuovi positivi (+5035) e sono 25 i decessi (-9), 1675 ricoverati (+55) e 204 terapie intensive e +5.204 guariti.

Nel Lazio raggiunta quota 11,8 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,7 milioni sono dosi di richiamo oltre il 52% della popolazione over 12 anni. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose. * Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 195 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.985 medici di medicina generale e 386 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

14 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.139 ricoveri in meno in area medica, 91 in meno in terapia intensiva e 22 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione. * Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 2.604 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 5.217 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 726 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 475 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.355 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.100 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

**Nelle province si registrano 3.830 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 833 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h

. * Asl di Latina: sono 1.944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 644 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 409 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 16:41

