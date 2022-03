Covid, lo studio Lancet: il Lazio tra le Regioni a mortalità più bassa. D'Amato: «Grazie ai nostri operatori sanitari»

L'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington ha pubblicato su 'The Lancet' un articolo sull'eccesso di mortalità da Covid-19. Lo studio esamina le morti a livello globale avvenute tra il 2020 e il 2021 in 191 Paesi e territori. Secondo la ricerca, l'Italia ha un tasso di eccesso mortalità di 227 casi stimati ogni 100mila abitanti e, «nella differenziazione tra le singole regioni italiane, il Lazio è quella con il dato più basso tra le grandi regioni, con 169 ogni 100mila abitanti».

«Questo è un dato molto significativo - afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato in un video su Facebook - perché indica che la resilienza del sistema nel contrasto alla pandemia è stata molto forte grazie alla tempestività delle azioni, grazie a un maggior utilizzo delle terapie intensive e anche delle aree mediche. È un dato che, seppure nella tragedia che abbiamo vissuto - conclude l'assessore - ci conforta sulla metodologia utilizzata e sull'impegno che ha contraddistinto le nostre operatrici e i nostri operatori sanitari, a cui va il mio sincero ringraziamento».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 14:46

