Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 6 novembre 2021: 807 nuovi positivi (a Roma 359) e 5 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 6 novembre 2021. «Oggi nel Lazio su 17.094 tamponi molecolari e 26.345 tamponi antigenici per un totale di 43.439 tamponi, si registrano 807 nuovi casi positivi (+91), 5 decessi (-2), 480 ricoverati (+6), 59 terapie intensive (-1) e +441 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 359». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Le somministrazioni del vaccino Covid di ieri sono aumentate del 37% rispetto a sabato scorso, il 59% sono terze dosi, il 31% sono seconde dosi e il 10% sono prime dosi - aggiunge D'Amato - è necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'età trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali».

La situazione nelle Asl regionali

Asl Roma 1: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 2: sono 178 i nuovi casi e 1 decessi nelle ultime 24h.



Asl Roma 3: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Asl Roma 4: sono 55 i nuovi casi e 0 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl Roma 5: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Asl Roma 6: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 165 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 73 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Asl di Viterbo: sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 15:33

