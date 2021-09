Covid nel Lazio, il bollettino di venerdì 17 settembre: 368 nuovi casi (189 a Roma) e 5 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 17 settembre 2021. Nel Lazio su 8.570 tamponi molecolari e 12.106 antigenici per un totale di 20.676 test, si registrano oggi 368 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 54 rispetto a ieri), con 189 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (più 2 rispetto a ieri), e 424 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 435 (più 2 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 55 (meno 1 rispetto a ieri).

#Coronavirus: D'Amato: Oggi nel Lazio su un totale di 20676 tamponi, si registrano 368 nuovi casi positivi (+54). Sono 5 i decessi (+2), 435 i ricoverati (+2), 55 le terapie intensive (-1) e 424 i guariti. https://t.co/hwQwZLKsoy — Salute Lazio (@SaluteLazio) September 17, 2021

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7 per cento. I casi a Roma città sono a quota 189», commenta l'assessore D'Amato. Per quanto riguarda la campagna vaccinale: «si prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all'obiettivo dell'85 per cento. Roma è tra le prime Capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 mln di cicli completati nell'intera area metropolitana - spiega l'assessore -. La terza dose dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio».

Asl Roma 1: 76 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 2: 95 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 58 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

