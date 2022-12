Covid Lazio, bollettino: oggi 2.627 casi (1.360 a Roma) e 8 decessi. D'Amato: «Tamponi a tutti i passeggeri»

di Redazione web

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 29 dicembre 2022. Oggi nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 11.972 tamponi antigenici per un totale di 13.744 tamponi, si registrano 2.627 nuovi casi positivi (-505) a SarS-Cov-2, sono 8 i decessi (+3), sono 672 i ricoverati (+7), 24 le terapie intensive e +2.200 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.360. Il dato dei casi complessivi su base settimanale segna una diminuzione del -14% con una incidenza in discesa a 219 ogni 100mila abitanti. Il valore Rt in leggero aumento a 0.96.

Nel dettaglio, i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 1: sono 492 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 515 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 353 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 4: sono 110 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 5: sono 243 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 6: sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 656 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 213 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Latina: sono 293 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl di Rieti: sono 57 i nuovi casi e 0 0 i decessi;

Asl di Viterbo: sono 93 i nuovi casi e 1 decesso.

D'Amato: «Tamponi a tutti i passeggeri»

«Siamo in attesa di questi due primi voli dalla Cina in cui effettueremo i test. Il primo dei due voli è in ritardo, atteso per le 17.15. I passeggeri verranno tutti tamponati ed anche sequenziati i casi positivi per capire quali sono le varianti che interessano maggiormente le eventuali positività». Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato, che ha visitato l'area testing allestita al terminal 5 e che è pronta per la ripresa dei test, in corrispondenza del volo in arrivo da Hangzhou.

«È tutto pronto:gli operatori sono qui ed attendiamo gli esiti che verranno immediatamente comunicati. Pensiamo che, per il primo volo, nell'arco di una mezz'ora, riusciamo a fare tutti i test ai passeggeri. Anche stamattina, per il primo volo,eravamo già pronti ma abbiamo avuto qualche problema con l'Usmaf. Siamo in un livello di allerta tale che dobbiamo procedere a fare dei tamponi per capire innanzitutto se riusciamo a capire quanto siano i positivi e poi il tipo di varianti», ha aggiunto.

