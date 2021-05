Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 8 maggio 2021: 999 nuovi casi positivi (515 a Roma) e 15 vittime

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 8 maggio 2021. Su oltre 16 mila tamponi (più 385 rispetto a ieri) e oltre 23 mila antigenici per un totale di quasi 40 mila test, nel Lazio si registrano oggi 999 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 64 rispetto a ieri), con 515 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 15 decessi (meno 2 rispetto a ieri) e più 1.354 guariti.

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2 per cento. I casi a Roma città sono a quota 500», commenta l'assessore D'Amato.

Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali:

la Asl Roma 1 registra 179 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Inoltre, si registrano 2 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 234 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 102 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 47 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 108 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 98 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi con patologie.

Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 231 casi positivi al Covid-19 e 2 decessi nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Latina sono 121 i nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 62 nuovi contgi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi di 48 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 44 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Infine, nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

